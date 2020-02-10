***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 09:09
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Ocak 2014'den bu yana Teknik Direktör olarak görev yapan Sn. Hakan Özenç "Satış Sonrası ve Hizmetler Direktörü" olarak atanmıştır. Teknik Direktör görevine şirketimizde Mart 2018'den beri Otobüs Üretim Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Murat Sever atanmıştır.
2 Ocak 2020 tarihi itibariyle şirketimizde boşalan Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonuna Sn. Ali Salihi atanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817836
BIST
10:04120.617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -397,74
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.687
En Düşük
120.315
10:046,0001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0162
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
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6,0130
En Düşük
5,9746
10:046,5761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
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|Açılış
|: 6,5850
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|Önceki Kapanış
|: 6,5650
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En Düşük
6,5480
10:04303,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,52
|Açılış
|: 303,23
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|26.079.659
|% 19,92
|
|BUCIM
|5,16
|1.016.540
|% 19,31
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|ADANA
|10,83
|1.265.340
|% 11,88
|
|ALCTL
|18,09
|1.988.690
|% 9,77
|
|QNBFL
|122,40
|612
|% -15,00
|
|LINK
|28,52
|397.554
|% -14,35
|
|GYHOL
|26,12
|303.272
|% -10,55
|
|DITAS
|13,40
|70.531
|% -9,95
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|GUSGR
|2,90
|50.153.004
|% 2,47
|
|THYAO
|14,39
|44.882.755
|% -0,55
|
|ARDYZ
|9,15
|26.079.659
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,29
|24.838.069
|% 3,79
|
|ASELS
|24,54
|20.925.978
|% 0,33
|
|GUSGR
|2,90
|50.153.004
|% 2,47
|
|IHLGM
|1,28
|17.402.847
|% 4,07
|
|IEYHO
|0,73
|8.647.355
|% 1,39
|
|TSPOR
|3,29
|24.838.069
|% 3,79
|
|KRDMD
|2,93
|20.753.926
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7154
|7,7541
|% -0,17
|
|Frank
|6,1140
|6,1509
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5956
|1,6036
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,76
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,56
|54,56
|0,11
|