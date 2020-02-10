***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Ocak 2014'den bu yana Teknik Direktör olarak görev yapan Sn. Hakan Özenç "Satış Sonrası ve Hizmetler Direktörü" olarak atanmıştır. Teknik Direktör görevine şirketimizde Mart 2018'den beri Otobüs Üretim Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Murat Sever atanmıştır.2 Ocak 2020 tarihi itibariyle şirketimizde boşalan Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonuna Sn. Ali Salihi atanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817836BIST