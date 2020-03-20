***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 07:30
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19 Mart 2020 tarihinde Şirketimiz ile Taipei Triangle Motors Limited arasında 47,3 milyon Euro tutarında satış sözleşmesi imzalanmış olup söz konusu sevkiyatların, sipariş programına göre 2021-2025 yılları içinde teslim edilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830913
BIST
10:2487.552
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.356,26
|Açılış
|: 87.217
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|Önceki Kapanış
|: 85.195
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87.928
En Düşük
86.941
10:246,4809
En Yüksek
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|: -0,97%
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|Açılış
|: 6,5440
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:246,9963
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|Açılış
|: 312,26
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
313,98
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|1.132.102
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|588.095
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|GYHOL
|13,38
|991.670
|% 9,94
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|BRKSN
|1,84
|195.491
|% -4,66
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|GARAN
|7,76
|112.892.932
|% 2,37
|
|ASELS
|21,70
|77.006.701
|% 2,84
|
|THYAO
|8,15
|69.567.518
|% 2,64
|
|ISFIN
|3,01
|53.994.264
|% 5,24
|
|TSPOR
|2,20
|44.302.598
|% 0,46
|
|TSPOR
|2,20
|44.302.598
|% 0,46
|
|YKBNK
|1,95
|40.716.822
|% 2,63
|
|ISFIN
|3,01
|53.994.264
|% 5,24
|
|GARAN
|7,76
|112.892.932
|% 2,37
|
|ODAS
|1,23
|16.367.191
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5735
|7,6115
|% 1,06
|
|Frank
|6,5800
|6,6196
|% -0,47
|
|Riyal
|1,7185
|1,7272
|% -0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.500
|1.501
|29,10
|
|Altın Gr.
|312
|313
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,72
|12,77
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,10
|
|B. Petrol
|29,56
|29,56
|1,09
|