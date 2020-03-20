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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.03.2020 22:32
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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2020 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim  Komitesinin önerisi doğrultusunda Ahmet Murat SELEK ve Orhan ÖZER'in  "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları" olarak belirlenmesine ve 2019 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831195


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VKING 2,97 16.325.617 % 10,00  
KFEIN 8,69 21.035.582 % 10,00  
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Frank 6,6262 6,6661 % 0,23  
Riyal 1,7397 1,7484 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.497 1.498 25,87  
Altın Gr. 315 315 5,24  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,56 12,67 0,50  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 0,10  
B. Petrol 27,31 27,31 -1,16  
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