***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCovid 19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı'nca açıklanan tedbirler çerçevesinde özellikle şirket genel kurullarına fiziki katılımın asgari düzeyde tutulması tavsiye edilmiştir.Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolmaları ve iletişim bilgilerini buraya girmeleri gerekmektedir ayrıca hissedarların güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin ‘Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve ‘Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerin yerine getirilmesi adına gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından alabilirler.Pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen elektronik katılım için gerekli işlemleri tamamlayarak Şirketimizin 15 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılacak olan 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na elektronik ortamda katılmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.Toplantıya fiziki ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin toplantı adresinin girişinde ateş ölçümü yapılacak ve pay sahipleri, toplantıya maske ve eldiven kullanarak katılım sağlayabileceklerdir. Şirket olarak tavsiyemiz, elektronik katılım tercihinin kullanılmasıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835432BIST