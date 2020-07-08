***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 14:23
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2018 / 25.12.2018 / 28.06.2019 / 31.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.04.2018 tarihinde "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na sunduğu teklife ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
Teklifimizin geçerlilik tarihinin 31.12.2020 tarihine uzatılmasına ilişkin T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yazısı tarafımıza ulaşmış olup, şirketimiz ilgili yazı kapsamında teklifini uzatmıştır.
Proje ile ilgili önemli gelişmeler kesinleştiği aşamada kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856836
BIST
15:43119.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 53,26
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:436,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8678
En Düşük
6,8525
15:437,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:43398,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,26
|Açılış
|: 398,16
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|24.513.792
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.142.007
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.286.295
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.093.976
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.272.126
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|9.949.154
|% -9,92
|
|SONME
|8,61
|18.839.690
|% -6,92
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|82.273.292
|% -6,02
|
|MARTI
|1,41
|25.126.544
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,29
|2.125.403.802
|% 2,23
|
|SISE
|6,44
|1.317.883.417
|% -0,77
|
|GARAN
|8,18
|1.036.719.691
|% -1,68
|
|KRDMD
|3,30
|1.023.033.948
|% 3,45
|
|PETKM
|4,38
|955.275.031
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.125.403.802
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.023.033.948
|% 3,45
|
|PETKM
|4,38
|955.275.031
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,90
|415.418.122
|% 1,06
|
|SISE
|6,44
|1.317.883.417
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5766
|8,6196
|% -0,02
|
|Frank
|7,2589
|7,3026
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|9,47
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.597
|13,50
|
|Tam
|2.654
|2.665
|13,80
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,80
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,03
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,18
|
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