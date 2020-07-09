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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.07.2020 15:38
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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 09 Temmuz 2020 tarihli kararı ile Ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki görev değişikliği nedeniyle şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden 09 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş olan Yasuyuki NIIJIMA'nın istifasının kabulüne, Kartal 5. Noterliğinden 20 Mayıs 2020 tarih 17251 sayı ile onaylı 22 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilen, 29 Mayıs 2020 tarih ve 10086 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanan ve 7 Mayıs 2020 tarih ve 2020/14 sayılı, Yönetim Kurulu kararı ile kendisine verilen imza yetkisinin iptaline, yerine Japonya uyruklu, TT1333189 pasaport numaralı, 4620847288 Potansiyel vergi numaralı Hidekazu NOTO'nun 09 Temmuz 2020  tarihinden itibaren ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858218


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