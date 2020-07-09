***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 15:38
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 09 Temmuz 2020 tarihli kararı ile Ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki görev değişikliği nedeniyle şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden 09 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş olan Yasuyuki NIIJIMA'nın istifasının kabulüne, Kartal 5. Noterliğinden 20 Mayıs 2020 tarih 17251 sayı ile onaylı 22 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilen, 29 Mayıs 2020 tarih ve 10086 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanan ve 7 Mayıs 2020 tarih ve 2020/14 sayılı, Yönetim Kurulu kararı ile kendisine verilen imza yetkisinin iptaline, yerine Japonya uyruklu, TT1333189 pasaport numaralı, 4620847288 Potansiyel vergi numaralı Hidekazu NOTO'nun 09 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858218
BIST
15:45118.975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 262,51
|Açılış
|: 119.349
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|Önceki Kapanış
|: 118.713
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En Düşük
117.997
15:456,8644
En Yüksek
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|: 0,05%
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|Açılış
|: 6,9000
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|Önceki Kapanış
|: 6,8900
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En Düşük
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15:457,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 7,8050
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,7558
15:45399,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 399,67
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|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.450.387
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.906.802
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.785.403
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|92.825.823
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.629.298
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.929.871
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.223.972
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.733.135
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,87
|5.165.492
|% -7,89
|
|EDIP
|2,48
|25.401.309
|% -7,81
|
|SISE
|6,63
|2.967.069.719
|% 4,08
|
|THYAO
|11,73
|1.447.347.144
|% 3,71
|
|TRKCM
|4,67
|1.141.761.843
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,27
|946.660.781
|% -0,44
|
|ODAS
|2,74
|937.147.500
|% 1,11
|
|SISE
|6,63
|2.967.069.719
|% 4,08
|
|EKGYO
|2,27
|946.660.781
|% -0,44
|
|ODAS
|2,74
|937.147.500
|% 1,11
|
|TRKCM
|4,67
|1.141.761.843
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,26
|678.556.391
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6561
|8,6995
|% 0,39
|
|Frank
|7,2912
|7,3352
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|0,86
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.609
|3,90
|
|Tam
|2.665
|2.677
|4,00
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|1,90
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,16
|0,03
|
|B. Petrol
|43,37
|43,37
|0,07
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