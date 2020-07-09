***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 09 Temmuz 2020 tarihli kararı ile Ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki görev değişikliği nedeniyle şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden 09 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş olan Yasuyuki NIIJIMA'nın istifasının kabulüne, Kartal 5. Noterliğinden 20 Mayıs 2020 tarih 17251 sayı ile onaylı 22 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilen, 29 Mayıs 2020 tarih ve 10086 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanan ve 7 Mayıs 2020 tarih ve 2020/14 sayılı, Yönetim Kurulu kararı ile kendisine verilen imza yetkisinin iptaline, yerine Japonya uyruklu, TT1333189 pasaport numaralı, 4620847288 Potansiyel vergi numaralı Hidekazu NOTO'nun 09 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858218BIST