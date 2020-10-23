***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 11:46
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin organizasyon yapısında yapılan değişiklikle Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü bölümünün Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü olmasına karar verilmiştir.
Şirketimizde Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Aşkın İnci, Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak atanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883234
BIST
14:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:057,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:059,4387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0472
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:05489,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,16
|Açılış
|: 489,15
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:05
|SANFM
|12,10
|9.409.247
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.542.285
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.904.988
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|6.890.779
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,72
|789.279.218
|% -0,58
|
|SISE
|6,86
|754.476.678
|% 0,29
|
|GARAN
|7,06
|696.323.025
|% -0,56
|
|KRDMD
|3,50
|495.643.906
|% -1,69
|
|KATMR
|3,70
|409.103.142
|% -6,80
|
|TSKB
|1,72
|789.279.218
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,86
|322.833.653
|% -2,11
|
|SKBNK
|1,90
|271.201.737
|% -4,52
|
|KRDMD
|3,50
|495.643.906
|% -1,69
|
|IHLAS
|1,29
|157.419.030
|% 4,03
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9609
|7,9655
|% 0,35
|
|Euro
|9,4336
|9,4387
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,3818
|10,4339
|% 0,25
|
|Frank
|8,7712
|8,8241
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1174
|2,1280
|% 0,33
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,83
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.218
|3.298
|33,80
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|16,35
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,18
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|0,20
|
Seans Raporu
14:05
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-
14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 72 kaybederek (% -0.36 ) 1, 312
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14:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, TRKCM
-
14:18
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BMELK, DAGHL
-
14:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SANFM, KONYA
-
14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, SISE, TRKCM