***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2020 18:15
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 3.çeyrek finansal sonuçlarına ait bilgilendirme notu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886394
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
18:058,4267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0948
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
18:05526,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 10,38
|Açılış
|: 526,23
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
527,52
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|6,60
|9.069.152
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|405.574
|% 10,00
|
|DAGHL
|16,50
|6.752.411
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|90.108.494
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.571.378
|% 9,99
|
|EUYO
|10,44
|4.688.667
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|5.443.659
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.490.856
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|1.489.500
|% -9,98
|
|EUKYO
|3,95
|4.820.600
|% -9,82
|
|GARAN
|6,94
|2.105.620.479
|% 0,14
|
|SISE
|6,61
|1.415.335.040
|% 2,16
|
|EKGYO
|1,78
|1.024.170.192
|% 1,71
|
|PETKM
|4,25
|1.019.043.081
|% -0,23
|
|TSKB
|2,09
|909.761.642
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,78
|1.024.170.192
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|841.618.928
|% 7,06
|
|TSKB
|2,09
|909.761.642
|% 0,97
|
|ALBRK
|1,70
|521.011.758
|% 3,66
|
|GARAN
|6,94
|2.105.620.479
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4251
|8,4277
|% 0,07
|
|Euro
|9,9603
|9,9739
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,0351
|11,0904
|% 1,22
|
|Frank
|9,2934
|9,3493
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2483
|2,2596
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|41,60
|
|Altın Gr.
|527
|527
|10,93
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,33
|
|B. Petrol
|41,17
|41,17
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FLAP
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 107, 956 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 5.11 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 901 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3 artarak (% 0.23 ) 1, 284
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, BLCYT
-
17:57XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 281.00 milyon TL de