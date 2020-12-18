***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize "Mali İşler Direktörü" olarak değerli katkılar sağlamış olan Sn. Fatma Aksoy ÖZEK, 04 Ocak 2021 tarihinde görevinden ayrılacaktır.Çelik Motor Ticaret A.Ş. Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Neşet Fatih VURAL, 04 Ocak 2021 tarihi itibarıyla şirketimize "Mali İşler Direktörü" olarak atanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893876BIST