***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 17:30
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize "Mali İşler Direktörü" olarak değerli katkılar sağlamış olan Sn. Fatma Aksoy ÖZEK, 04 Ocak 2021 tarihinde görevinden ayrılacaktır.
Çelik Motor Ticaret A.Ş. Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Neşet Fatih VURAL, 04 Ocak 2021 tarihi itibarıyla şirketimize "Mali İşler Direktörü" olarak atanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893876
BIST
17:371.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,13
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
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1.410
En Düşük
1.396
17:377,6557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0470
|Açılış
|: 7,6650
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,6455
17:379,3713
En Yüksek
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|: -0,91%
|| -0,0865
|Açılış
|: 9,3700
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|Önceki Kapanış
|: 9,4800
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9,5071
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17:37463,47
En Yüksek
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|| -3,30
|Açılış
|: 463,47
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|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:35
|AKCNS
|16,85
|104.707.470
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|61.680.382
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.112.429
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|13.329.280
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|26.231.389
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|541.944.484
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.348.003
|% -9,98
|
|THYAO
|13,00
|2.167.354.494
|% -0,08
|
|PGSUS
|73,65
|1.400.123.571
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,20
|1.251.969.599
|% 2,80
|
|TCELL
|16,20
|1.133.724.828
|% 2,47
|
|TSKB
|1,83
|1.093.097.722
|% 8,93
|
|TSKB
|1,83
|1.093.097.722
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,20
|1.251.969.599
|% 2,80
|
|ISGYO
|2,43
|704.135.081
|% 6,11
|
|ODAS
|3,96
|719.229.223
|% 0,76
|
|PETKM
|4,86
|818.127.903
|% 1,89
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6532
|7,6579
|% -0,58
|
|Euro
|9,3692
|9,3765
|% -0,86
|
|Sterlin
|10,3019
|10,3536
|% -1,07
|
|Frank
|8,6101
|8,6619
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0327
|2,0429
|% -0,70
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-0,47
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,80
|51,80
|0,30
|
Seans Raporu
17:35
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17:51FRIGO
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 15 artarak (% 0.49 ) 1, 265
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, CLEBI, BRYAT, UZERB, ALCAR, UMPAS, AKCNS, BRKO, SNPAM, MMCAS
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, RAYSG, PAMEL, IZTAR, KARTN