***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Ali Osman Mağal, 31.05.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup bu göreve gerekli SPK lisanslarına sahip Neşet Fatih Vural atanmıştır.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.Neşet Fatih VURALYatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiHami Engin ÇÖPOĞLUYatırımcı İlişkileri Bölümü ÜyesiTelefon No : 0 850 200 19 00E-Posta : investorrelations@isuzu.com.trKamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939162BIST