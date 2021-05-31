***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 19:05
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mayıs 2021 tarihli kararı ile
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay ÖZİLHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Kamilhan Süleyman YAZICI'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939163
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.423
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526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.216.761
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.242.730
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.181
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.866.903
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.280.642
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.821.178
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|431.870
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.732.757
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|741.903.751
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4824
|8,4947
|% -0,82
|
|Euro
|10,3749
|10,3942
|% -0,46
|
|Sterlin
|12,0229
|12,0832
|% -0,77
|
|Frank
|9,4062
|9,4629
|% -0,77
|
|Riyal
|2,2565
|2,2678
|% -0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,69
|-0,01
|