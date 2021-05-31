***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mayıs 2021 tarihli kararı ileYönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay ÖZİLHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Kamilhan Süleyman YAZICI'nın seçilmelerine karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939163BIST