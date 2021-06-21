***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 21 Haziran 2021 tarihli kararı ile Ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki görev değişikliği nedeniyle şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden 21 Haziran 2021 tarihi itibarıyla istifa etmiş olan Hidekazu NOTO'nun istifasının kabulüne, Kartal 9. Noterliğinden 10 Haziran 2021 tarih 15567 sayı ile onaylı 16 Haziran 2021 tarihinde tescil edilen, 21 Haziran 2021 tarih ve 10353 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanan 31 Mayıs 2021 tarih ve 2021/16 sayılı, Yönetim Kurulu kararı ile kendisine verilen imza yetkisinin iptaline, yerine Japonya uyruklu, Hiroko YAGUCHI'nin 21 Haziran 2021 tarihinden itibaren ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943381BIST