Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2021 15:26



***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 21 Haziran 2021 tarihli kararı ile  Ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki görev değişikliği nedeniyle şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden 21 Haziran 2021 tarihi itibarıyla istifa etmiş olan Hidekazu NOTO'nun istifasının kabulüne, Kartal 9. Noterliğinden 10 Haziran 2021 tarih 15567 sayı ile onaylı 16 Haziran 2021 tarihinde tescil edilen, 21 Haziran 2021 tarih ve 10353 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanan 31 Mayıs 2021 tarih ve 2021/16 sayılı, Yönetim Kurulu kararı ile kendisine verilen imza yetkisinin iptaline, yerine Japonya uyruklu, Hiroko YAGUCHI'nin 21 Haziran 2021 tarihinden itibaren ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943381


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:321.386
Değişim :  -0,36% |  -4,97
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.396 En Düşük
1.378
BIST En Aktif Hisseler15:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZBAL 10,12 7.742.377 % 10,00  
TKURU 153,10 5.053.910 % 9,99  
VKFYO 6,07 7.321.639 % 9,96  
EUKYO 8,68 11.796.899 % 9,87  
VAKFN 9,52 124.206.466 % 8,92  
daha fazla
15:32 Alış Satış %  
Dolar 8,7802 8,7818 % 0,51  
Euro 10,4408 10,4487 % 0,78  
Sterlin 12,1614 12,2224 % 1,10  
Frank 9,5013 9,5585 % 0,75  
Riyal 2,3374 2,3491 % 0,63  
daha fazla
15:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 11,37  
Altın Gr. 503 503 7,78  
Cumhuriyet 3.335 3.385 41,00  
Tam 3.316 3.399 38,61  
Yarım 1.603 1.644 18,68  
Çeyrek 804 822 9,33  
Gümüş.Ons 25,85 25,88 0,07  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,09  
B. Petrol 73,53 73,53 0,02  
Seans Raporu 15:32
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru