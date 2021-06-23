***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTiflis Belediyesi'ne ait Tbilisi Transport Company'nin açtığı ihaleyi kazanmış olan Gürcistan distribütörümüz GT Group LLC ile 15,9 Milyon Euro tutarında toplu ulaşım aracı teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin sözleşme bugün itibarıyla imzalanmıştır.Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2021 yılı içerisinde distribütörümüz GT Group LLC'ye sevk edilmesi planlanmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943851BIST