***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2021 18:13
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tiflis Belediyesi'ne ait Tbilisi Transport Company'nin açtığı ihaleyi kazanmış olan Gürcistan distribütörümüz GT Group LLC ile 15,9 Milyon Euro tutarında toplu ulaşım aracı teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin sözleşme bugün itibarıyla imzalanmıştır.
Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2021 yılı içerisinde distribütörümüz GT Group LLC'ye sevk edilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943851
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0676
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7153
En Düşük
8,6368
18:0510,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0944
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4197
En Düşük
10,3104
18:05497,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,65
|Açılış
|: 497,83
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|7,81
|101.787.008
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|19.049.898
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.970.610
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.149.825
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.621.669
|% -9,95
|
|SNKRN
|28,88
|442.711
|% -6,54
|
|EUHOL
|3,23
|9.165.051
|% -6,10
|
|TSGYO
|3,18
|21.920.117
|% -5,92
|
|FLAP
|2,57
|27.735.729
|% -5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|THYAO
|14,61
|1.005.894.861
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|HALKB
|5,24
|465.477.308
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7024
|8,7068
|% 0,77
|
|Euro
|10,3964
|10,4046
|% 0,91
|
|Sterlin
|12,0793
|12,1399
|% 0,42
|
|Frank
|9,4435
|9,5004
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3146
|2,3262
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,06
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,70
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,09
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,12
|