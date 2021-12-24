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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.12.2021 18:11
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Şirketimizin gelmiş olduğu finansal büyüklük hem yurt içi, hem de yurt dışı pazarlardaki rekabet gücü, ürün gamımızdaki yeni yatırımlar ve gelişen global teknolojik rüzgar, yönetim organizasyon yapımızda 1 Ocak 2022 itibarıyla bazı değişimler yapmamızı gerektirmiştir.
Operasyonel fonksiyonların (Teknik, Tedarik Zinciri ve Satış Sonrası Hizmetler (SSH)) ve ticari fonksiyonların (Yurt içi Satış, Uluslararası Satış, Pazarlama İletişimi ve Bayi Geliştirme) etkin koordinasyonu ile sinerjilerini artırmayı hedefleyen yeni bir yapıya 1 Ocak 2022 itibarıyla geçilecektir. 
Bu kapsamda Genel Müdür'e bağlı ‘Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü' pozisyonu oluşturulmuş olup Tedarik Zinciri, Teknik ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörlükleri bu pozisyonuna rapor edeceklerdir. Şirketimizde SSH Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Hakan Özenç, Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörü pozisyonuna atanmıştır.
Ayrıca, Genel Müdür'e bağlı ‘Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü' pozisyonu oluşturulmuş olup Yurt içi Satış, Uluslararası Satış Direktörlükleri ile Pazarlama İletişimi ve Bayi Geliştirme Müdürlüğü bu pozisyona rapor edeceklerdir. Şirketimizde Uluslararası Satış Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Hakan Kefoğlu, Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü pozisyonuna atanmıştır.
Hakan Özenç, 1990 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. 2006 yılında Sabancı Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans eğitimini (MBA) tamamlamıştır. Mesleki kariyerine 1992 yılında Transmetal A.Ş.'de Satış Mühendisi olarak başlamıştır. Özenç, Anadolu Isuzu'da 1994 - 2006 yılları arasında sırasıyla Kalite Kontrol Mühendisi, Kalite Kontrol Şefi, Malzeme İkmal Şefi, Otobüs Üretim Şefi, Üretim Müdürü olarak 2007-2013 yılları arasında ise Ar-Ge Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014 - 2019 yılları arasında Üretim, Kalite Kontrol, Üretim Planlama ve Stok Kontrol bölümlerinden sorumlu Teknik Direktör olarak görev yapmış olan Özenç, 2020 yılından itibaren Satış Sonrası Hizmetler Direktörü görevini yürütmektedir.
Hakan Kefoğlu, 2002 yılında Koç Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine 2002 - 2003 yılları arasında IBS şirketinde Araştırmacı, 2003 - 2004 yılları arasında ise IRM Danışmanlık Şirketi'nde Danışman olarak başlamıştır. 2005 - 2009 yılları arasında Mey İçki'de Dış Ticaret Analisti görevini yürütmüştür. 2009 - 2010 yılları arasında ise Doluca Şarapçılık'ta İhracat Müdürü ve Türkiye Ulusal Zincir Mağazalar Müdürü olarak görev yapmıştır. 2010 - 2015 yılları arasında Ana Gıda'da sırasıyla İhracat Geliştirme Müdürü ve İhracat Müdürü olarak görev alan Kefoğlu, Anadolu Isuzu'da Mayıs 2015'den itibaren Uluslararası Satış Direktörü görevini yürütmektedir.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986070


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