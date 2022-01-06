***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2022 08:54
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Şirketimizin de içinde yer aldığı işyerlerinde grev kararı alındığı ve grev uygulama tarihinin 18 Ocak 2022 olarak belirlendiği Birleşik Metal İş Sendikası tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989184
BIST
10:212.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.993
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|Önceki Kapanış
|: 2.005
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2.011
En Düşük
1.978
10:2113,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
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|Açılış
|: 13,5000
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|Önceki Kapanış
|: 13,3800
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13,8789
En Düşük
13,5915
10:2115,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
|: 15,2300
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|Önceki Kapanış
|: 15,0400
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15,7054
En Düşük
15,3841
10:21802,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 7,17
|Açılış
|: 802,03
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:21
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|12.509.425
|% 9,93
|
|AYGAZ
|25,84
|12.515.802
|% 6,34
|
|VKING
|6,92
|4.952.796
|% 6,30
|
|TETMT
|351,00
|2.670.138
|% 5,72
|
|ELITE
|22,04
|25.601.003
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,13
|18.255.623
|% -8,82
|
|ISSEN
|12,97
|5.240.269
|% -5,33
|
|POLTK
|520,00
|37.159
|% -4,08
|
|IHAAS
|11,20
|977.790
|% -3,70
|
|THYAO
|24,62
|586.423.461
|% 3,01
|
|EREGL
|30,88
|367.101.217
|% 0,06
|
|PETKM
|9,12
|291.327.626
|% 3,17
|
|SISE
|14,50
|273.898.217
|% 0,62
|
|KRDMD
|10,32
|214.337.809
|% 0,19
|
|PETKM
|9,12
|291.327.626
|% 3,17
|
|EKGYO
|2,29
|69.687.868
|% 0,00
|
|THYAO
|24,62
|586.423.461
|% 3,01
|
|YKBNK
|3,51
|81.472.682
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|35.023.263
|% 2,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7650
|13,7927
|% 0,91
|
|Euro
|15,5550
|15,5904
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,6439
|18,7374
|% 1,06
|
|Frank
|14,9897
|15,0800
|% 1,15
|
|Riyal
|3,6725
|3,6909
|% 1,31
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-7,97
|
|Altın Gr.
|803
|803
|7,78
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,05
|
|B. Petrol
|80,02
|80,02
|-0,78
|