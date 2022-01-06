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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2022 08:54
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Şirketimizin de içinde yer aldığı işyerlerinde grev kararı alındığı ve grev uygulama tarihinin 18 Ocak 2022 olarak belirlendiği Birleşik Metal İş Sendikası tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.   Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.   Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989184


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Tam 5.234 5.371 88,65  
Yarım 2.530 2.598 42,88  
Çeyrek 1.269 1.299 21,44  
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Gümüş Gr. 10,04 10,05 0,05  
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