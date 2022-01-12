***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 19:17
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
6 Ocak 2022 tarihli KAP açıklamamızla Birleşik Metal İş Sendikasının işyerimizde grev kararı almış olduğunu duyurmuştuk. Şirketimizin bağlı bulunduğu işveren sendikamız Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi sürecinde taraflar 12 Ocak 2022 tarihinde mutabakata vararak, görüşülen maddeler üzerinde uzlaşma sağlamışlardır. MESS ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 12 Ocak 2022 tarihinde imzalanan 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023 yürürlük süreli söze konu Grup Toplu İş Sözleşmesi ile I. Sözleşmenin ilk altı ayı için saat ücretlerine önce %10 oranında ücret zammı sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacaktır. II. Sözleşmenin ikinci altı ayı için ise %30 enflasyon artışı yapılacaktır. Enflasyonun bu orandan daha yüksek gerçekleşmesi durumunda, enflasyon koruması dikkate alınacaktır. III. Takip eden üçüncü ve dördüncü altı aylar için ise enflasyon oranında ücret artışı yapılacaktır. IV. Tüm sosyal yardımlarda, birinci yıl için %35 artış yapılmıştır. Kurban Bayramı yardımına ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. İkinci yıl için artış enflasyon oranında olacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993228
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2158
|13,2356
|% -4,14
|
|Euro
|15,1094
|15,1905
|% -3,24
|
|Sterlin
|18,0914
|18,1821
|% -3,51
|
|Frank
|14,4736
|14,5608
|% -2,72
|
|Riyal
|3,5261
|3,5438
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,00
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|Altın Gr.
|777
|777
|-31,58
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
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|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|0,38
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|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,27
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|B. Petrol
|84,99
|84,99
|1,27
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Seans Raporu
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17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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