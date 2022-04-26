***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 09:05
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 2022 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay ÖZİLHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Kamilhan Süleyman YAZICI'nın seçilmelerine karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023676
BIST
10:322.507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 24,89
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.508
En Düşük
2.498
10:3214,7882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0205
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:3215,8091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0246
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,7983
10:32902,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,92
|Açılış
|: 902,86
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:30
|ACSEL
|43,12
|25.076.672
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|22.505.894
|% 9,86
|
|DAGI
|4,29
|44.667.500
|% 8,33
|
|EUHOL
|2,83
|2.047.683
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|5,99
|7.412.280
|% -5,67
|
|ATLAS
|1,36
|941.777
|% -3,55
|
|KGYO
|4,97
|10.107.814
|% -3,12
|
|THYAO
|40,84
|1.183.805.960
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,50
|703.303.706
|% 2,92
|
|TUPRS
|254,40
|533.096.524
|% -1,93
|
|KONTR
|158,10
|423.992.287
|% 1,41
|
|SISE
|18,11
|418.421.946
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,79
|166.526.670
|% 1,09
|
|ODAS
|2,50
|134.606.603
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,50
|703.303.706
|% 2,92
|
|YKBNK
|5,18
|233.076.955
|% 0,97
|
|THYAO
|40,84
|1.183.805.960
|% 3,13
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7834
|14,7931
|% 0,17
|
|Euro
|15,8300
|15,8400
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,7484
|18,8424
|% -0,14
|
|Frank
|15,3461
|15,4385
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9296
|3,9493
|% 0,03
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|0,73
|
|Altın Gr.
|902
|903
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,00
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,12
|
Seans Raporu
10:30
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10:45
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10:45
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10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 06 artarak (% 0.94 ) 2, 261
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10:45
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10:45
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