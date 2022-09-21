***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 09:12
amalar
Anadolu Isuzu'nun kalite standartının ve Türk mühendisliğinin ürünü yüzde 100 elektrikli yeni modeli BIG-e'nin lansmanı Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Transportation fuarında gerçekleştirilmektedir.
Taşımacılık çözümlerinde geleceğe atılan bir imza vizyonuyla tamamen Türkiye'de üretilmesi planlanan BIG-e kompakt yapısı ve yenilikçi elektrikli motoruyla öne çıkmaktadır. Anadolu Isuzu fabrikasında yüksek kalite standartlarında üretilerek öncelikle son kilometre taşımacılığı yapan firmaların ihtiyacına yönelik olarak pazara sunulacaktır.
Anadolu Isuzu'nun IAA Trasportation fuarında lansmanı gerçekleşen diğer bir modeli 12 metrelik tam elektrikli modeli CitiVolt oldu.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064349
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