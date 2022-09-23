***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 23:32
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 29 Ağustos 2022 tarihli kararı ile Ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki görev değişikliği nedeniyle şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Hiroko YAGUCHI'nin ve Kozo YAMAGUCHI'nin istifalarının kabulüne, yerlerine Japonya uyruklu, Yasuhito KONDO ve Hidenao HASHIMOTO'nun 29 Ağustos 2022 tarihinden itibaren ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065055
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0881
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,8454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1959
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8025
18:05972,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,93
|Açılış
|: 973,00
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
970,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3966
|18,4067
|% 0,48
|
|Euro
|17,8315
|17,8454
|% -1,09
|
|Sterlin
|19,9382
|20,0382
|% -2,96
|
|Frank
|18,6932
|18,8058
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8775
|4,9019
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,37
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,89
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.644
|6.768
|6,00
|
|Yarım
|3.230
|3.299
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,39
|
|B. Petrol
|86,62
|86,62
|-3,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem