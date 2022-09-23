***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 29 Ağustos 2022 tarihli kararı ile Ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki görev değişikliği nedeniyle şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Hiroko YAGUCHI'nin ve Kozo YAMAGUCHI'nin istifalarının kabulüne, yerlerine Japonya uyruklu, Yasuhito KONDO ve Hidenao HASHIMOTO'nun 29 Ağustos 2022 tarihinden itibaren ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065055BIST