***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ürün çeşitlendirme ve modernizasyon kapsamında planladığı yatırımın, Yatırım Teşvik Belgesi'ne bağlanması amacıyla T.C. Savunma ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan "Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusu onaylanmış ve toplam 679.556.369 TL'lik tutarda ve 4 yıllık dönemde yapılması öngörülen yatırımlar için düzenlenmiştir.Bölgesel Teşvik Uygulamarı kapsamında değerlendirilmiş olan yatırım için sağlanan 5. Bölge'ye ilişkin destek unsurları şunlardır:Sigorta Primi İşveren Hissesi (7 yıl) Vergi İndirim Oranı %80 - Yatırıma Katkı Oranı %40 Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Faiz DesteğiKamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068496BIST