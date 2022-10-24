***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 19:18
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 3.çeyrek finansal sonuçlarına ait bilgilendirme notu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073714
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0513
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05985,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,98
|Açılış
|: 985,86
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5762
|18,5778
|% -0,02
|
|Euro
|18,3432
|18,3856
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,8761
|20,9808
|% -0,31
|
|Frank
|18,4544
|18,5656
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9252
|4,9499
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-7,11
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.654
|6.772
|63,00
|
|Yarım
|3.242
|3.306
|26,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,09
|91,09
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528