***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Nisan 2022'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile toplam bedeli 229.5 milyon TL olan otobüs siparişi için anlaşmaya varmıştır. Toplam bedeli 175.5 milyon TL olan araçların teslimatı tamamlanmış olup yıl sonuna kadar geri kalan teslimatlarının tamamlanması hedeflenmektedir.Yukarıda bahsi geçen anlaşmanın yapıldığının kamuya açıklanması Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022/9 sayılı kararı ile SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ncı maddesi kapsamında, anlaşmaya ilişkin süreçlerin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimizin yasal haklarının, rekabet ve pazarlık gücünün korunması amaçlarıyla ertelenmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080995BIST