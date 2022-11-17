***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 19:19
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Nisan 2022'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile toplam bedeli 229.5 milyon TL olan otobüs siparişi için anlaşmaya varmıştır. Toplam bedeli 175.5 milyon TL olan araçların teslimatı tamamlanmış olup yıl sonuna kadar geri kalan teslimatlarının tamamlanması hedeflenmektedir.
Yukarıda bahsi geçen anlaşmanın yapıldığının kamuya açıklanması Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022/9 sayılı kararı ile SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ncı maddesi kapsamında, anlaşmaya ilişkin süreçlerin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimizin yasal haklarının, rekabet ve pazarlık gücünün korunması amaçlarıyla ertelenmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080995
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0342
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.052,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,39
|Açılış
|: 1.052,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6107
|18,6196
|% 0,16
|
|Euro
|19,2724
|19,2911
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,9374
|22,0474
|% -0,68
|
|Frank
|19,4405
|19,5576
|% -0,83
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-15,72
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,29
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.001
|7.128
|-34,00
|
|Yarım
|3.400
|3.485
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,94
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|-0,29
|
|B. Petrol
|90,11
|90,11
|-2,75
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 228.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 019, 740 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BRLSM, KATMR, AKENR, MEGAP, ALFAS, MTRKS, PRDGS, MEGAP, AGESA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, AZTEK, HEKTS, DOGUB, ERCB, ELITE, KERVN, YEOTK, ALCTL, SASA
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17:58
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