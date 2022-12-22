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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.12.2022 18:14
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Anadolu Isuzu ve Bulgaristan Distribütörü ISUBUS LTD. arasında 8.288.600 ¬ tutarında midibüs satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu araçlar 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar teslim edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089267


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