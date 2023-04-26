***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2023 19:02
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anadolu Isuzu ve Romanya Distribütörü Anadolu Automobil Rom firması arasında Hunedoara Belediyesi / Romanya için 26 adetlik elektrikli otobüs satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu araçlar 2023 yılı Ekim ayı sonuna kadar teslim edilecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141422
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1373
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.240,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.240,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.238,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4186
|19,4242
|% 0,00
|
|Euro
|21,4254
|21,4350
|% 0,57
|
|Sterlin
|24,1275
|24,2485
|% 0,38
|
|Frank
|21,6921
|21,8228
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1613
|5,1872
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-11,53
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|-6,47
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.077
|9.277
|-12,00
|
|Yarım
|4.430
|4.530
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.282
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|78,55
|78,55
|-2,04
|