***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 18:20
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Fransa distribütörümüz Fast Concept Car'dan 9.2 milyon ¬ tutarında ve İsrail distribütörümüz Universal Truck'tan 10.6 milyon ¬ tutarında midibüs ve otobüs siparişi almıştır. Söz konusu araçlar 2023 yılı sonuna kadar teslim edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviriside yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151506
BIST
18:054.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,14%
|| -294,40
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
18:0519,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1038
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
18:0521,3884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1479
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
18:051.276,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,26
|Açılış
|: 1.276,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|74,80
|4.648.312
|% 10,00
|
|FLAP
|5,83
|8.081.455
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.479.189
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.923.235
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.730.981
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|257.223.635
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|116.818.290
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.822.145
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|273.936.675
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.057.224.299
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|7.264.400.041
|% -6,18
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|SAHOL
|38,10
|2.813.905.499
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|ASELS
|40,52
|2.470.270.894
|% -1,79
|
|EKGYO
|5,93
|2.337.475.080
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|KOZAL
|17,49
|2.383.298.172
|% 3,61
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|DOHOL
|7,97
|776.269.442
|% -9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6605
|19,6678
|% 0,53
|
|Euro
|21,3810
|21,3884
|% 0,70
|
|Sterlin
|24,5592
|24,6823
|% 1,17
|
|Frank
|21,8907
|22,0226
|% 0,85
|
|Riyal
|5,2277
|5,2539
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|11,82
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.507
|4.677
|-187,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.339
|-86,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,24
|15,25
|0,16
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem