***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Fransa distribütörümüz Fast Concept Car'dan 9.2 milyon ¬ tutarında ve İsrail distribütörümüz Universal Truck'tan 10.6 milyon ¬ tutarında midibüs ve otobüs siparişi almıştır. Söz konusu araçlar 2023 yılı sonuna kadar teslim edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviriside yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151506BIST