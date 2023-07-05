***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2023 18:13
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 5 Temmuz 2023 tarihli kararı ile Ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki görev değişikliği nedeniyle şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Hidenao HASHIMOTO'nun istifasının kabulüne, yerine Tomoyuki YAMAGUCHI'nin Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviriside yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165982
BIST
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18:056.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 102,86
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
18:0526,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1325
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
18:0528,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0727
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
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28,5548
En Düşük
28,0552
18:051.609,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.609,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|223,30
|732.916.609
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.923.516
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|164.138.214
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|133.797.991
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|79.456.421
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|41.256.354
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.452,90
|734.639.308
|% -5,35
|
|INGRM
|540,10
|11.239.528
|% -4,84
|
|BRMEN
|2,29
|931.740
|% -3,38
|
|VKING
|34,66
|14.737.986
|% -3,35
|
|THYAO
|216,50
|15.189.535.923
|% 4,04
|
|KOZAL
|27,08
|4.317.273.073
|% 0,00
|
|TCELL
|39,44
|4.273.190.596
|% 5,40
|
|ASELS
|59,50
|4.134.914.982
|% -0,08
|
|KCHOL
|109,20
|4.023.789.345
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,83
|2.349.546.948
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,26
|3.755.197.535
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,86
|601.461.474
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,25
|2.777.851.359
|% -0,97
|
|VKGYO
|3,16
|607.745.365
|% 3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0766
|26,0820
|% 0,46
|
|Euro
|28,3353
|28,3622
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,0433
|33,2090
|% 0,28
|
|Frank
|28,9230
|29,0972
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9317
|6,9664
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-6,34
|
|Altın Gr.
|1.610
|1.611
|0,35
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.192
|5.336
|4,00
|
|Çeyrek
|2.604
|2.668
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,42
|19,45
|0,22
|
|B. Petrol
|76,54
|76,54
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
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17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
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17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem