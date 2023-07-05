***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 5 Temmuz 2023 tarihli kararı ile Ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki görev değişikliği nedeniyle şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Hidenao HASHIMOTO'nun istifasının kabulüne, yerine Tomoyuki YAMAGUCHI'nin Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviriside yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165982BIST