***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde 01.08.2018 tarihinden bu yana İnsan Kaynakları Direktörü görevini yürüten Sn. Leyla Ayşegül Örs Bingöl 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren görevini, 09.03.2020 tarihinden bu yana şirketimizde İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmakta olan Sn. Onur Ortatepe'ye devredecektir.Şirketimiz "Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü" Sn. Hakan KEFOĞLU, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren şirketimizin büyüyen Ar-Ge Fonksiyonundan sorumlu Grup Direktörü olarak görevine devam edecektir. Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğüne bağlı olan "Yurtiçi Satış Direktörlüğü, Uluslararası Satış Direktörlüğü ve Pazarlama Müdürlüğü" Genel Müdür Sn. Tuğrul ARIKAN'a direkt raporlayacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197992BIST