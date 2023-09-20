***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 84.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 252.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 45.153.145,108 90.306.290,216 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 24.982.043,73 49.964.087,460 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 NâmaC Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 13.864.811,162 27.729.622,324 200,00000 C Grubu C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 84.000.000 168.000.000,000 200,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 168.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 11 Eylül 2023 tarihli "Sermaye artırımı ve Esas sözleşme tadili hakkındaki" açıklamasına ilişkin olarak84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklardan karşılanmak sureti ile % 200 oranında arttırılarak, 252.000.000 TL'na çıkarılmasına ve Esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendment to Articles of Association.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196527BIST