Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.09.2023 19:06
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 84.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 252.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 45.153.145,108 90.306.290,216 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 24.982.043,73 49.964.087,460 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 Nâma
C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 13.864.811,162 27.729.622,324 200,00000 C Grubu C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 84.000.000 168.000.000,000 200,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 168.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Eylül 2023 tarihli "Sermaye artırımı ve Esas sözleşme tadili hakkındaki" açıklamasına ilişkin olarak
84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklardan karşılanmak sureti ile % 200 oranında arttırılarak, 252.000.000 TL'na çıkarılmasına ve Esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment to Articles of Association.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196527


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.720
Değişim :  -0,82% |  -64,19
Açılış :  7.835  
Önceki Kapanış :  7.784  
En Düşük
7.706 En Yüksek
7.898
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 435,60 7.733.070 % 10,00  
GARFA 83,60 47.875.912 % 10,00  
YONGA 44,66 1.932.478 % 10,00  
MIATK 605,20 520.426.707 % 10,00  
SANFM 25,74 30.994.365 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9901 27,0103 % 0,02  
Euro 28,8933 28,9916 % 0,52  
Sterlin 33,3440 33,5112 % -0,10  
Frank 30,0270 30,2079 % 0,19  
Riyal 7,1854 7,2215 % 0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 10,90  
Altın Gr. 1.687 1.687 9,44  
Cumhuriyet 11.322 11.493 -8,00  
Tam 11.046 11.219 53,00  
Yarım 5.540 5.632 26,00  
Çeyrek 2.762 2.816 13,00  
Gümüş.Ons 23,43 23,47 0,25  
Gümüş Gr. 20,33 20,36 0,20  
B. Petrol 93,78 93,78 -0,56  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru