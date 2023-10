***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Revize Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırım Yönetim Kurulu Kararı'nın 1. maddesine "şirket içi kaynaklarında yer alan geçmiş yıl karlarından" ifadesinin eklenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 84.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 252.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 45.153.145,108 90.306.290,216 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 24.982.043,73 49.964.087,460 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 NâmaC Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 13.864.811,162 27.729.622,324 200,00000 C Grubu C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 84.000.000 168.000.000,000 200,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 168.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 11 Eylül 2023 tarihli "Sermaye artırımı ve Esas sözleşme tadili hakkındaki" kararı 9 Ekim 2023 tarihli kararı ile revize edilmiştirTamamı ödenmiş mevcut 84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklarında yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanmak sureti ile % 200 oranında arttırılarak, 252.000.000 TL'na çıkarılmasına, Artan 168.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine, Esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilanına şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, Gerekli izinlerin alınmasına müteakiben Esas sözleşmenin 7 nci maddesinin ekteki şekil değişikliği önerisinin ilk yapılacak yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Revize Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Revised Amendment to Articles of Association.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203186BIST