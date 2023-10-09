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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.10.2023 18:53
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Revize Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırım Yönetim Kurulu Kararı'nın 1. maddesine "şirket içi kaynaklarında yer alan geçmiş yıl karlarından" ifadesinin eklenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 84.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 252.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 45.153.145,108 90.306.290,216 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 24.982.043,73 49.964.087,460 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 Nâma
C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 13.864.811,162 27.729.622,324 200,00000 C Grubu C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 84.000.000 168.000.000,000 200,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 168.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Eylül 2023 tarihli "Sermaye artırımı ve Esas sözleşme tadili hakkındaki" kararı 9 Ekim 2023 tarihli kararı ile revize edilmiştir
Tamamı ödenmiş mevcut 84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklarında yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanmak sureti ile % 200 oranında arttırılarak, 252.000.000 TL'na çıkarılmasına, Artan 168.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine, Esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilanına şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, Gerekli izinlerin alınmasına müteakiben Esas sözleşmenin 7 nci maddesinin ekteki şekil değişikliği önerisinin ilk yapılacak yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Revize Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Revised Amendment to Articles of Association.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203186


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