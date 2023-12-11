***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.12.2023 18:36
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadili Genel Kurul Tarafından Onaylanmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 84.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 252.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 45.153.145,108 90.306.290,216 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 24.982.043,73 49.964.087,460 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 Nâma
C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 13.864.811,162 27.729.622,324 200,00000 C Grubu C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 84.000.000 168.000.000,000 200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 168.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.10.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.12.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 9 Ekim 2023 tarihli "Sermaye artırımı ve Esas sözleşme tadili hakkındaki" açıklamasına ilişkin olarak
84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklarında yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanmak sureti ile % 200 oranında arttırılarak, 252.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin Esas sözleşme tadili Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Revize Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Revised Amendment to Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224704
BIST