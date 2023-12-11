***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadili Genel Kurul Tarafından OnaylanmıştırYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 84.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 252.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 45.153.145,108 90.306.290,216 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 24.982.043,73 49.964.087,460 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 NâmaC Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 13.864.811,162 27.729.622,324 200,00000 C Grubu C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 84.000.000 168.000.000,000 200,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 168.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.10.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.12.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 20.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 9 Ekim 2023 tarihli "Sermaye artırımı ve Esas sözleşme tadili hakkındaki" açıklamasına ilişkin olarak84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklarında yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanmak sureti ile % 200 oranında arttırılarak, 252.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin Esas sözleşme tadili Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Revize Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Revised Amendment to Articles of Association.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224704BIST