***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin İhraç Belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanması ve Bedelsiz Pay Alma Haklarının Başlangıç Tarihi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 84.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 252.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 45.153.145,108 90.306.290,216 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 24.982.043,73 49.964.087,460 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 NâmaC Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 13.864.811,162 27.729.622,324 200,00000 C Grubu C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 84.000.000 168.000.000,000 200,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 15.01.2024İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 168.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.10.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.12.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 20.09.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 17.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 19.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.10.2023 tarihli "Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili Hakkındaki" açıklamasına ilişkin olarak 84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklardan karşılanmak sureti ile %200 oranında arttırılarak, 252.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin 24.10.2023 tarihinde SPK'dan Esas Sözleşme tadili onayı alınmıştı.11.12.2023 tarihinde yapılan ve 19.12.2023 tarihinde tescil olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen bedelsiz sermaye artırımı kararına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 09.01.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15.01.2024 olarak belirlenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238613BIST