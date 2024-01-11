***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.01.2024 18:17
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin İhraç Belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanması ve Bedelsiz Pay Alma Haklarının Başlangıç Tarihi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 84.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 252.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 45.153.145,108 90.306.290,216 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 24.982.043,73 49.964.087,460 200,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 Nâma
C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 13.864.811,162 27.729.622,324 200,00000 C Grubu C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 84.000.000 168.000.000,000 200,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 15.01.2024
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 168.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.10.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.12.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 17.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 19.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.10.2023 tarihli "Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili Hakkındaki" açıklamasına ilişkin olarak 84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklardan karşılanmak sureti ile %200 oranında arttırılarak, 252.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin 24.10.2023 tarihinde SPK'dan Esas Sözleşme tadili onayı alınmıştı.
11.12.2023 tarihinde yapılan ve 19.12.2023 tarihinde tescil olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen bedelsiz sermaye artırımı kararına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 09.01.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15.01.2024 olarak belirlenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238613
BIST