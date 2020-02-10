***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.02.2020 09:12
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YUSUF TUĞRUL ARIKAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
FATMA AKSOY ÖZEK Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
HAKAN ÖZENÇ Satış Sonrası ve Hizmetler Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik Direktör
HASAN YUSUF TEOMAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Kamyon ve Pick-Up İş Birimi Direktörü
ARİF ÖZER Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Müdürü
MUSTAFA KEMAL ÖZER Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Satınalma Direktörü, Satınalma Müdürü
HAKAN KEFOĞLU İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici
LEYLA AYŞEGÜL ÖRS BİNGÖL İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
MURAT SEVER Teknik Direktör Üst Düzey Yönetici Otobüs Üretim Müdürü
ALİ PEDRAM SALİHİ Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817840
BIST
10:53120.815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -200,26
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.953
En Düşük
120.082
10:536,0008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0155
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
10:536,5731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0155
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
10:53303,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,57
|Açılış
|: 303,18
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.755.646
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.370.866
|% 14,65
|
|AYCES
|13,15
|6.408.727
|% 13,46
|
|ALCTL
|18,63
|27.598.220
|% 13,05
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|NIBAS
|5,21
|26
|% -6,96
|
|THYAO
|14,48
|271.415.166
|% 0,07
|
|GUSGR
|2,87
|158.775.797
|% 1,41
|
|ASELS
|24,70
|115.750.479
|% 0,98
|
|KRDMD
|2,93
|112.120.097
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|105.397.360
|% 6,50
|
|IHLGM
|1,31
|105.397.360
|% 6,50
|
|GUSGR
|2,87
|158.775.797
|% 1,41
|
|ODAS
|2,24
|91.199.413
|% 0,45
|
|KRDMD
|2,93
|112.120.097
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|34.053.503
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7067
|7,7453
|% -0,29
|
|Frank
|6,1127
|6,1495
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5946
|1,6026
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.571
|0,47
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,42
|54,42
|-0,03
|