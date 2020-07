***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Süleyman Kamil Yazıcı 9.210.758,37 TRY 10,97Tuncay Özilhan 6.060.272,45 TRY 7,22Tülay Aksoy 6.228.101,07 TRY 7,41http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859884BIST