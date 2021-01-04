***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYUSUF TUĞRUL ARIKAN Genel Müdür Üst Düzey YöneticiNEŞET FATİH VURAL Mali İşler Direktörü Üst Düzey YöneticiHAKAN ÖZENÇ Satış Sonrası ve Hizmetler Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik DirektörHASAN YUSUF TEOMAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Kamyon ve Pick-Up İş Birimi DirektörüARİF ÖZER Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge MüdürüMUSTAFA KEMAL ÖZER Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Satınalma Direktörü, Satınalma MüdürüHAKAN KEFOĞLU İhracat Direktörü Üst Düzey YöneticiLEYLA AYŞEGÜL ÖRS BİNGÖL İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey YöneticiMURAT SEVER Teknik Direktör Üst Düzey Yönetici Otobüs Üretim MüdürüALİ PEDRAM SALİHİ Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey YöneticiAŞKIN İNCİ Bilgi Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896880BIST