***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2021 21:47
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YUSUF TUĞRUL ARIKAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
NEŞET FATİH VURAL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
HAKAN ÖZENÇ Satış Sonrası ve Hizmetler Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik Direktör
HASAN YUSUF TEOMAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Kamyon ve Pick-Up İş Birimi Direktörü
ARİF ÖZER Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Müdürü
MUSTAFA KEMAL ÖZER Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Satınalma Direktörü, Satınalma Müdürü
HAKAN KEFOĞLU İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici
LEYLA AYŞEGÜL ÖRS BİNGÖL İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
MURAT SEVER Teknik Direktör Üst Düzey Yönetici Otobüs Üretim Müdürü
ALİ PEDRAM SALİHİ Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici
AŞKIN İNCİ Bilgi Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896880
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,0984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05463,08
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 10,10
|Açılış
|: 463,08
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
464,02
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|57,20
|27.646.817
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.294.375
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.760.307
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.916.033
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.952.620
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|946.830
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.422.086.463
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.416.505.728
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.199.029.318
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|775.685.137
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.707.721
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|694.729.600
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|431.915.023
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4181
|7,4196
|% -0,14
|
|Euro
|9,0884
|9,0949
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,0251
|10,0754
|% -1,01
|
|Frank
|8,3822
|8,4327
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9715
|1,9814
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|45,08
|
|Altın Gr.
|464
|464
|10,64
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,19
|
|B. Petrol
|51,44
|51,44
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında