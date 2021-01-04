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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2021 21:47



***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YUSUF TUĞRUL ARIKAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
NEŞET FATİH VURAL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
HAKAN ÖZENÇ Satış Sonrası ve Hizmetler Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik Direktör
HASAN YUSUF TEOMAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Kamyon ve Pick-Up İş Birimi Direktörü
ARİF ÖZER Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Müdürü
MUSTAFA KEMAL ÖZER Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Satınalma Direktörü, Satınalma Müdürü
HAKAN KEFOĞLU İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici
LEYLA AYŞEGÜL ÖRS BİNGÖL İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
MURAT SEVER Teknik Direktör Üst Düzey Yönetici Otobüs Üretim Müdürü
ALİ PEDRAM SALİHİ Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici
AŞKIN İNCİ Bilgi Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896880


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Altın Gr. 464 464 10,64  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.029 3.106 39,48  
Yarım 1.464 1.502 19,09  
Çeyrek 734 751 9,55  
Gümüş.Ons 27,16 27,19 0,84  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,19  
B. Petrol 51,44 51,44 -0,36  
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