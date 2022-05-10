***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNEŞET FATİH VURAL Mali İşler Direktörü / Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi 31.05.2021 08502001900 investorrelations@isuzu.com.tr SPF İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 211210 / 701915FATİH TERLEMEZ Mali Kontrol ve Raporlama Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 29.04.2022 08502001900 investorrelations@isuzu.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028143BIST