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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.05.2022 08:52
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
NEŞET FATİH VURAL Mali İşler Direktörü / Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi 31.05.2021 08502001900 investorrelations@isuzu.com.tr SPF İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 211210 / 701915
FATİH TERLEMEZ Mali Kontrol ve Raporlama Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 29.04.2022 08502001900 investorrelations@isuzu.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028143


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BIST En Aktif Hisseler10:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 24,12 4.696.092 % 9,94  
EMNIS 27,22 528.993 % 9,94  
DENGE 2,03 7.328.098 % 9,73  
BOSSA 56,05 9.653.056 % 6,76  
EKGYO 2,85 249.425.191 % 6,34  
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10:07 Alış Satış %  
Dolar 15,1796 15,1888 % 0,69  
Euro 16,0404 16,0513 % 0,69  
Sterlin 18,6682 18,7618 % 0,67  
Frank 15,2205 15,3122 % 0,68  
Riyal 4,0339 4,0541 % 0,61  
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10:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 7,82  
Altın Gr. 907 908 8,33  
Cumhuriyet 6.124 6.216 12,00  
Tam 6.097 6.252 16,73  
Yarım 2.947 3.024 8,09  
Çeyrek 1.478 1.512 4,05  
Gümüş.Ons 22,01 22,06 0,23  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 0,16  
B. Petrol 105 105 -0,63  
Seans Raporu 10:07
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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