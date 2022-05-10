***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.05.2022 08:52
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
NEŞET FATİH VURAL Mali İşler Direktörü / Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi 31.05.2021 08502001900 investorrelations@isuzu.com.tr SPF İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 211210 / 701915
FATİH TERLEMEZ Mali Kontrol ve Raporlama Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 29.04.2022 08502001900 investorrelations@isuzu.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028143
BIST
10:072.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 19,03
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.487
En Düşük
2.478
10:0715,1888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1038
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:0716,0513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1102
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,0851
En Düşük
15,9282
10:07908,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 9,37
|Açılış
|: 908,65
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:07
|IMASM
|24,12
|4.696.092
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|DENGE
|2,03
|7.328.098
|% 9,73
|
|BOSSA
|56,05
|9.653.056
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,85
|249.425.191
|% 6,34
|
|KARSN
|5,14
|64.040.552
|% -5,86
|
|TEZOL
|17,79
|8.264.500
|% -4,97
|
|ENKAI
|15,57
|16.677.700
|% -4,89
|
|GEDZA
|26,22
|2.002.854
|% -4,38
|
|ATEKS
|44,40
|1.617.552
|% -4,35
|
|EKGYO
|2,85
|249.425.191
|% 6,34
|
|THYAO
|42,70
|209.540.918
|% 0,95
|
|EREGL
|34,24
|169.433.108
|% 2,15
|
|KRDMD
|16,30
|152.091.419
|% -0,18
|
|SISE
|19,40
|136.581.654
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,85
|249.425.191
|% 6,34
|
|MRGYO
|1,09
|14.517.860
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,86
|63.079.756
|% 0,00
|
|KARSN
|5,14
|64.040.552
|% -5,86
|
|SKBNK
|1,16
|12.321.849
|% 0,87
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1796
|15,1888
|% 0,69
|
|Euro
|16,0404
|16,0513
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,6682
|18,7618
|% 0,67
|
|Frank
|15,2205
|15,3122
|% 0,68
|
|Riyal
|4,0339
|4,0541
|% 0,61
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,82
|
|Altın Gr.
|907
|908
|8,33
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,63
|