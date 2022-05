***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı. Başkan Vekilliği ve Üyeliği A Bağımsız Üye DeğilKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye DeğilTUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliğiMUSTAFA ALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 22.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet A Bağımsız Üye DeğilMEHMET HURŞİT ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 22.04.2022 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu İcra Başkanı, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Tüyid Yönetim Kurulu Üyeliği Evet A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeliğiAHMET MURAT SELEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Selek Stratejik ve Kurumsal Yönetim Danışmanı Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite BaşkanlığıORHAN ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyeliğiLALE DEVELİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 22.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Kadın Derneği,Aksa Akrilik,Nobel İlaç Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeliğiBARIŞ TAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 22.04.2022 İcrada Görevli Değil Koç Üniversitesi - İşletme ve Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi, Kyoto University Graduate School of Management - Danışma Kurulu Üyesi, E.M. Lyon - Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi, Nottingham Business School - Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi, ISM University of Management and Economics - Senato Başkanı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliğiYUSUF KAMİL SONER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 22.04.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Itochu Europe Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan B Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031811BIST