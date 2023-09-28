***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYUSUF TUĞRUL ARIKAN Genel Müdür Üst Düzey YöneticiHAKAN ÖZENÇ Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Sonrası ve Hizmetler DirektörüHAKAN KEFOĞLU AR-GE Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici İhracat Direktörü, Ticari Fonksiyonlar Grup DirektörüNEŞET FATİH VURAL Mali İşler Direktörü Üst Düzey YöneticiHASAN YUSUF TEOMAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Kamyon ve Pick-Up İş Birimi DirektörüONUR ORTATEPE İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları MüdürüMURAT SEVER Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik DirektörALİ PEDRAM SALİHİ Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey YöneticiAŞKIN İNCİ Bilgi Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri MüdürüMURAT DEDEOĞLU Uluslararası Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Uluslararası Satış MüdürüHÜSEYİN ALMAN Teknik Direktör Üst Düzey Yönetici Yurt İçi SSH MüdürüBARIŞ KOCA Kalite Direktörü Üst Düzey Yönetici Otobüs Üretim MüdürüHASAN BORA İZMİRLİOĞLU Fabrika Direktörü Üst Düzey YöneticiÖZKAN ERİŞ Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Üst Düzey Yönetici Yedek Parça ve Depolar Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197993BIST