***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2023 18:12
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YUSUF TUĞRUL ARIKAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
HAKAN ÖZENÇ Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Sonrası ve Hizmetler Direktörü
HAKAN KEFOĞLU AR-GE Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici İhracat Direktörü, Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü
NEŞET FATİH VURAL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
HASAN YUSUF TEOMAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Kamyon ve Pick-Up İş Birimi Direktörü
ONUR ORTATEPE İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
MURAT SEVER Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Teknik Direktör
ALİ PEDRAM SALİHİ Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici
AŞKIN İNCİ Bilgi Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürü
MURAT DEDEOĞLU Uluslararası Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Uluslararası Satış Müdürü
HÜSEYİN ALMAN Teknik Direktör Üst Düzey Yönetici Yurt İçi SSH Müdürü
BARIŞ KOCA Kalite Direktörü Üst Düzey Yönetici Otobüs Üretim Müdürü
HASAN BORA İZMİRLİOĞLU Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
ÖZKAN ERİŞ Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Üst Düzey Yönetici Yedek Parça ve Depolar Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197993
BIST