***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Nisan 2020 Tarihli Kararı ile1) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat SELEK'in, üyeliklere Recep Yılmaz ARGÜDEN, Özdemir Osman KURDAŞ, Mehmet Hurşit ZORLU ve Ali Osman MAĞAL'ın seçilmesine,2) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,3) Denetimden Sorumlu Komitenin iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmasına, Başkanlığına Ahmet Murat SELEK'in, üyeliğe Orhan ÖZER'in seçilmesine,4) Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Orhan ÖZER'in, üyeliklere Talip Altuğ AKSOY'un ve Kamil Ömer BOZER'in seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838726BIST