***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.04.2022 09:05
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 2022 Tarihli Kararı ile 1)Kurumsal Yönetim Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat SELEK'in, üyeliklere Mehmet Hurşit ZORLU, Lale DEVELİOĞLU ve Neşet Fatih VURAL'ın seçilmesine, 2)Kurumsal Yönetim Tebliği'nde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, 3)Denetimden Sorumlu Komitenin iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmasına, Başkanlığına Ahmet Murat SELEK'in, üyeliğe Orhan ÖZER'in seçilmesine, 4 )
Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Orhan ÖZER'in, üyeliklere Tuğban İzzet AKSOY'un ve Barış TAN'ın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023677
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.471
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|Önceki Kapanış
|: 2.483
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2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 14,7700
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|Önceki Kapanış
|: 14,7570
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14,7861
En Düşük
14,7663
18:0515,8377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 15,8400
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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15,8780
En Düşük
15,8147
18:05903,80
En Yüksek
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|: 0,21%
|| 1,87
|Açılış
|: 903,80
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|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,63
|32.969.337
|% 7,97
|
|TKFEN
|23,00
|396.425.751
|% 3,11
|
|ULUFA
|2,94
|47.406.845
|% 0,94
|
|VBTYZ
|22,60
|13.671.037
|% 0,00
|
|TEZOL
|16,35
|23.708.440
|% 0,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 0,00
|
|ADEL
|25,14
|7.372.575
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|30.570.111
|% 0,00
|
|ALCTL
|28,00
|24.102.141
|% 0,00
|
|ALGYO
|37,52
|42.335.885
|% 0,00
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 0,00
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,00
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8305
|15,8405
|% 0,04
|
|Euro
|15,8300
|15,8400
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,7719
|18,8660
|% -0,01
|
|Frank
|15,3391
|15,4316
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9269
|3,9466
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|5,34
|
|Altın Gr.
|904
|904
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem