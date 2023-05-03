***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
03.05.2023 20:30
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03 Mayıs 2023 Tarihli Kararı ile
1) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay ÖZİLHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Kamilhan Süleyman YAZICI'nın seçilmelerine
2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat SELEK'in, üyeliklere Mehmet Hurşit ZORLU, Lale DEVELİOĞLU, Recep Yılmaz ARGÜDEN ve Neşet Fatih VURAL'ın seçilmesine,
3) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
4) Denetimden Sorumlu Komitenin iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmasına, Başkanlığına Ahmet Murat SELEK'in, üyeliğe Orhan ÖZER'in seçilmesine,
5) Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Orhan ÖZER'in, üyeliklere Talip Altuğ AKSOY'un ve Barış TAN'ın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146582
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|INTEM
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|10.529.473
|% 10,00
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|AVHOL
|19,61
|60.643.919
|% 9,98
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|GRTRK
|28,30
|26.490.187
|% 9,95
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|IHAAS
|169,50
|26.206.939
|% 9,71
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|ICBCT
|6,92
|75.198.974
|% 8,12
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|CVKMD
|153,90
|1.168.750.666
|% -10,00
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|CRDFA
|3,42
|25.732.693
|% -10,00
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|ECZYT
|112,50
|88.824.171
|% -10,00
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|INVEO
|17,64
|69.304.940
|% -10,00
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|KTSKR
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|47.571.476
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|EUPWR
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|THYAO
|129,20
|4.895.219.998
|% 2,30
|
|EREGL
|31,30
|2.646.538.104
|% -2,92
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|TUPRS
|69,00
|2.518.874.667
|% 5,59
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|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
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|EKGYO
|5,53
|884.355.934
|% -3,83
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|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
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|YKBNK
|9,40
|1.097.353.203
|% 0,53
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|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|ISCTR
|10,60
|1.043.605.990
|% -1,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,4705
|19,4763
|% 0,07
|
|Euro
|21,5455
|21,5646
|% 0,73
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|Sterlin
|24,3844
|24,5067
|% 0,80
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|Frank
|21,8850
|22,0169
|% 0,86
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|Riyal
|5,1770
|5,2030
|% 0,07
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|17:58
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|2.020
|2.021
|3,82
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|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|4,93
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
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|Yarım
|4.466
|4.568
|-43,00
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|Çeyrek
|2.240
|2.291
|-7,00
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|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|15,91
|15,93
|0,04
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|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-2,79
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Seans Raporu
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Yüzde -8.61 oranında düşüşle 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 748 adet işlem
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17:58AGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 509 adet işlem
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17:57ITTFH
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17:56BSOKE
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 201 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 43, 654.00 milyon TL de