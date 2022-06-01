***ASUZU* *AYES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.06.2022 09:13
***ASUZU******AYES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ASUZU, AYES]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3571428 TL Teorik Fiyat: 105,943 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) AYES.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,20002 TL Teorik Fiyat: 20,66 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033767
BIST
12:092.580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 33,36
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:0916,4344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0390
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:0917,6457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0240
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:09967,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,27
|Açılış
|: 967,13
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:09
|MZHLD
|80,55
|13.830.773
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.953.736
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,04
|218.614.237
|% 9,09
|
|PENTA
|488,10
|46.008.904
|% 8,11
|
|MRGYO
|1,66
|18.722.487
|% 7,79
|
|AVGYO
|2,84
|23.603.129
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.361.498
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|53.311.447
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,20
|1.524.340
|% -4,76
|
|THYAO
|49,96
|2.027.897.766
|% 0,12
|
|SASA
|37,98
|911.505.662
|% 4,11
|
|KRDMD
|14,99
|786.844.219
|% 1,97
|
|HEKTS
|32,20
|724.318.062
|% 2,81
|
|SISE
|21,20
|685.443.277
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,87
|458.795.732
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|471.994.695
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,30
|121.774.101
|% 1,56
|
|DOHOL
|3,99
|231.459.028
|% -0,50
|
|KARSN
|7,10
|410.104.102
|% 1,57
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4322
|16,4344
|% 0,24
|
|Euro
|17,6287
|17,6457
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,6048
|20,7081
|% -0,05
|
|Frank
|17,0194
|17,1219
|% -0,05
|
|Riyal
|4,3686
|4,3905
|% 0,16
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-6,82
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,81
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24PENTA
Yüzde 9.13 oranında artışla 492.70 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 391 adet işlem
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12:22AKSA
Yüzde 5.43 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 738, 224 adet işlem
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12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 21 artarak (% 1.17 ) 2, 871
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12:21XU100
Endeks 2, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 16, 184.00 milyon TL de
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12:21GESAN
Yüzde 4.76 oranında artışla 29.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 189 adet işlem