***ASUZU* *AYES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ASUZU******AYES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ASUZU, AYES01.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU ISUZU ASUZU 0,3571428 0,3214285AYES CELIK HASIR VE CIT AYES 0,20002 0,2Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033609BIST