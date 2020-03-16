***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:13
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829375
BIST
15:5988.334
En Yüksek
|Değişim
|: -7,61%
|| -7.270,80
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.257
15:596,4153
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0858
|Açılış
|: 6,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4165
En Düşük
6,2780
15:597,1601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1271
|Açılış
|: 7,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
15:59299,86
En Yüksek
|Değişim
|: -3,70%
|| -11,53
|Açılış
|: 299,86
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|79.796.719
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,14
|11.104.184
|% 7,55
|
|YAPRK
|6,36
|811.458
|% 4,78
|
|VKING
|3,70
|8.324.752
|% 3,64
|
|TRKCM
|2,52
|22.984.090
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,36
|7.648.231
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.095.885
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.536.060
|% -10,00
|
|OYLUM
|2,16
|1.824.174
|% -10,00
|
|ASELS
|23,20
|519.892.647
|% -8,88
|
|THYAO
|8,40
|465.413.345
|% -8,10
|
|GARAN
|8,28
|385.758.395
|% -8,10
|
|ECILC
|3,66
|207.018.419
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|144.209.758
|% -5,88
|
|ODAS
|1,25
|93.658.528
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.097.466
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,08
|144.209.758
|% -5,88
|
|KRDMD
|1,92
|115.698.283
|% -6,80
|
|EKGYO
|1,14
|65.673.610
|% -5,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8409
|7,8802
|% 1,20
|
|Frank
|6,7610
|6,8017
|% 2,03
|
|Riyal
|1,7028
|1,7114
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|-66,37
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-11,53
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.066
|-46,00
|
|Tam
|2.018
|2.072
|-51,75
|
|Yarım
|975
|1.002
|-25,03
|
|Çeyrek
|489
|501
|-12,51
|
|Gümüş.Ons
|12,48
|12,53
|-2,22
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,55
|-0,46
|
|B. Petrol
|30,26
|30,26
|-3,59
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TCELL, TUPRS
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6817, 45 kaybederek (% -7.49 ) 84, 163
-
16:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISBIR, MEGAP, SERVE, MZHLD, KERVN, ETILR, BRKO, OSMEN, EGCYO, HALKS
-
16:12
YAPRK, BMELK, RTALB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8708, 48 kaybederek (% -7.52 ) 107, 141