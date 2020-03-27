***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:19
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832707
BIST
13:4690.260
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.267,44
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
13:466,4549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0594
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
13:467,1116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
13:46337,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,21
|Açılış
|: 337,72
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|27.119
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|2.479.354
|% 9,97
|
|SODSN
|15,12
|113.128
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|25.364.902
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|142.190
|% 9,87
|
|RTALB
|5,76
|6.306.250
|% -9,86
|
|BALAT
|1,75
|203.934
|% -9,79
|
|GLRYH
|2,40
|4.465.412
|% -9,77
|
|QNBFL
|117,20
|3.967.987
|% -9,08
|
|ISBTR
|31.333,10
|31.333
|% -8,46
|
|THYAO
|9,23
|906.628.931
|% -0,22
|
|GARAN
|8,03
|466.126.779
|% 1,13
|
|ASELS
|23,58
|431.167.903
|% -2,80
|
|ECILC
|5,10
|324.275.055
|% 5,15
|
|IPEKE
|8,07
|221.861.074
|% 1,89
|
|IHLGM
|0,88
|106.198.875
|% 4,76
|
|ODAS
|1,31
|141.703.550
|% -1,50
|
|IHLAS
|0,46
|46.612.812
|% 0,00
|
|THYAO
|9,23
|906.628.931
|% -0,22
|
|YKBNK
|1,92
|152.952.837
|% -1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8851
|7,9247
|% 1,33
|
|Frank
|6,6846
|6,7249
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7143
|1,7229
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.625
|-5,62
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,91
|25,91
|-0,43
|