***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:20
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866516
BIST
11:071.006
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -27,96
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:077,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,0952
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3238
En Düşük
7,2144
11:078,6764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0640
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6764
En Düşük
8,5597
11:07485,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,83
|Açılış
|: 485,26
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|27.395.603
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|89.317.079
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|150.493
|% 9,85
|
|MAALT
|88,65
|374.654
|% -10,00
|
|KRDMA
|3,24
|2.652.551
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.595.979
|% -10,00
|
|ULAS
|3,69
|503.475
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,91
|345.478.130
|% 2,78
|
|ASELS
|14,51
|299.067.384
|% -4,98
|
|GARAN
|6,35
|264.826.473
|% -1,85
|
|AKBNK
|4,58
|221.771.393
|% -2,55
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|1,00
|75.309.516
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,44
|160.656.620
|% -5,79
|
|SISE
|5,91
|345.478.130
|% 2,78
|
|AKBNK
|4,58
|221.771.393
|% -2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5542
|9,6022
|% 0,92
|
|Frank
|7,9814
|8,0294
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9460
|1,9557
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.062
|-1,67
|
|Altın Gr.
|486
|486
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,38
|28,42
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,04
|45,04
|-0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAA, KRDMD
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TRKCM, EREGL
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 61 kaybederek (% -2.06 ) 931
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, EKIZ
-
11:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YONGA, CASA, SANKO, KSTUR, ETILR, ORMA, EGCYO, AYES, HURGZ, BRKO