***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 11:48
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888849
BIST
11:331.278
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -14,85
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:337,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:339,1884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0447
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:33470,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,43
|Açılış
|: 470,40
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,55
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:33
|SAFKR
|7,92
|5.034.110
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.110.731
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|44.445.869
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,76
|1.406.738.805
|% -2,12
|
|KRDMD
|4,30
|512.367.194
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,91
|509.182.669
|% 1,06
|
|THYAO
|11,59
|361.962.317
|% -1,61
|
|AKBNK
|6,13
|338.585.908
|% -2,85
|
|EKGYO
|1,91
|509.182.669
|% 1,06
|
|GARAN
|8,76
|1.406.738.805
|% -2,12
|
|KRDMD
|4,30
|512.367.194
|% -1,83
|
|YKBNK
|2,80
|330.874.698
|% -2,10
|
|SKBNK
|1,49
|114.519.998
|% -1,97
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7374
|7,7402
|% 0,43
|
|Euro
|9,1824
|9,1884
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,1977
|10,2489
|% 0,53
|
|Frank
|8,4528
|8,5037
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0576
|2,0679
|% 0,38
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|2,90
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|1,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|0,48
|
|Çeyrek
|753
|770
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,15
|
Seans Raporu
11:33
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