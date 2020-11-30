***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 11:35
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890501
BIST
12:511.313
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -15,89
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
12:517,7809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0328
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7635
12:519,3263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0253
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,3049
12:51443,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -6,34
|Açılış
|: 443,21
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
443,08
BIST En Aktif Hisseler12:51
|SELEC
|12,54
|178.340.343
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|107.957.918
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|36.580.000
|% 9,95
|
|RODRG
|18,71
|8.933.401
|% 9,93
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|ALCAR
|220,30
|41.376.315
|% -6,65
|
|TSKB
|2,25
|424.215.748
|% -6,64
|
|EKGYO
|2,22
|1.346.825.889
|% 2,30
|
|GARAN
|9,06
|1.029.699.587
|% -1,31
|
|PETKM
|4,29
|723.041.717
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,08
|539.517.786
|% -1,55
|
|AKBNK
|6,27
|461.550.057
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,22
|1.346.825.889
|% 2,30
|
|TEKTU
|2,10
|407.382.256
|% 5,53
|
|TSKB
|2,25
|424.215.748
|% -6,64
|
|PETKM
|4,29
|723.041.717
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,94
|368.427.374
|% -1,67
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7758
|7,7809
|% -0,42
|
|Euro
|9,3168
|9,3263
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,3258
|10,3776
|% -0,31
|
|Frank
|8,5783
|8,6299
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0664
|2,0768
|% -0,52
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,18
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|-36,00
|
|Tam
|2.944
|3.018
|-39,15
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|-18,94
|
|Çeyrek
|714
|730
|-9,47
|