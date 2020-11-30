***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 16:10
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890551
BIST
16:101.300
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -28,30
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.300
16:107,7936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0201
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
16:109,3384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0132
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
16:10442,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -6,99
|Açılış
|: 442,56
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler16:10
|SELEC
|12,54
|186.146.130
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.909.923
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|108.923.138
|% 9,97
|
|CRFSA
|113,60
|22.298.529
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.556.009
|% -9,86
|
|ERBOS
|31,34
|29.422.443
|% -9,53
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|GARAN
|8,97
|1.782.364.817
|% -2,29
|
|EKGYO
|2,16
|1.751.780.749
|% -0,46
|
|PETKM
|4,26
|1.439.371.267
|% 0,71
|
|THYAO
|11,55
|902.955.897
|% -3,19
|
|KRDMD
|4,99
|847.225.977
|% -3,29
|
|EKGYO
|2,16
|1.751.780.749
|% -0,46
|
|PETKM
|4,26
|1.439.371.267
|% 0,71
|
|TEKTU
|2,09
|522.472.157
|% 5,03
|
|TSKB
|2,23
|540.533.657
|% -7,47
|
|YKBNK
|2,90
|651.210.427
|% -3,01
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7856
|7,7936
|% -0,26
|
|Euro
|9,3305
|9,3384
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,3326
|10,3845
|% -0,24
|
|Frank
|8,5595
|8,6111
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0667
|2,0771
|% -0,50
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-19,05
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,49
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-67,11
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-32,47
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,23
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,52
|-0,19
|
|B. Petrol
|47,63
|47,63
|-0,62
|
Seans Raporu
16:10
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16:21RALYH
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 4.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 970 adet işlem
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16:20CMBTN
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 166.20 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 901 adet işlem
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 82 kaybederek (% -1.90 ) 1, 176
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16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, ARTI, SNKRN, TKNSA, CRFSA, EUYO, RODRG, MPARK, LKMNH, SELEC
-
16:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, KERVN, CASA, HLGYO