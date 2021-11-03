***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:00
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974220
BIST
13:001.501
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -32,02
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.501
13:009,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0891
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
13:0011,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1080
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
13:00557,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 5,38
|Açılış
|: 557,43
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler13:00
|IHAAS
|5,06
|24.973.741
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,15
|36.591.225
|% 8,93
|
|PRKAB
|24,38
|122.005.685
|% 8,55
|
|ERBOS
|133,00
|150.128.017
|% 8,31
|
|TUREX
|12,91
|43.806.108
|% 6,34
|
|CANTE
|12,92
|85.733.903
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|31.877.361
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.853.069
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.135.067
|% -9,81
|
|NUGYO
|11,40
|30.680.672
|% -9,81
|
|GARAN
|10,01
|2.065.478.748
|% -1,48
|
|THYAO
|15,27
|901.073.413
|% -1,42
|
|TSPOR
|5,16
|718.692.680
|% -3,91
|
|SISE
|8,67
|693.304.163
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,79
|483.130.197
|% -1,41
|
|GARAN
|10,01
|2.065.478.748
|% -1,48
|
|EKGYO
|1,99
|355.789.925
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,79
|483.130.197
|% -1,41
|
|TSPOR
|5,16
|718.692.680
|% -3,91
|
|TSKB
|1,35
|192.575.520
|% -1,46
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6842
|9,6915
|% 0,93
|
|Euro
|11,2122
|11,2313
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,1748
|13,2409
|% 1,07
|
|Frank
|10,6012
|10,6651
|% 1,38
|
|Riyal
|2,5771
|2,5900
|% 0,97
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,71
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.668
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.651
|3.743
|36,04
|
|Yarım
|1.765
|1.810
|17,43
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,72
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,07
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|-1,30
|