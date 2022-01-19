***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2022 13:57
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995151
BIST
13:461.995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 15,00
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
13:4613,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0864
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
13:4615,4524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1352
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
13:46795,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,16
|Açılış
|: 795,62
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler13:43
|UFUK
|24,22
|2.166.309
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|478.073
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|2.417.737
|% 9,71
|
|UZERB
|73,00
|751.635
|% 9,53
|
|TSGYO
|3,45
|45.394.833
|% 8,49
|
|CRDFA
|2,70
|36.536.960
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|3.816.482
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.982.576
|% -9,87
|
|KUTPO
|91,45
|122.886.324
|% -9,28
|
|THYAO
|26,84
|2.026.052.021
|% -0,15
|
|KRDMD
|11,95
|1.824.463.014
|% 0,84
|
|SISE
|13,86
|1.263.647.973
|% -2,26
|
|GARAN
|11,79
|1.206.240.908
|% 2,34
|
|PETKM
|8,84
|1.107.323.373
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,98
|1.100.574.127
|% 4,46
|
|EKGYO
|2,44
|528.700.006
|% 2,52
|
|KRDMD
|11,95
|1.824.463.014
|% 0,84
|
|PETKM
|8,84
|1.107.323.373
|% 1,14
|
|GARAN
|11,79
|1.206.240.908
|% 2,34
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6037
|13,6159
|% 0,64
|
|Euro
|15,4365
|15,4601
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,4916
|18,5843
|% 0,85
|
|Frank
|14,8093
|14,8986
|% 0,79
|
|Riyal
|3,6180
|3,6361
|% 0,59
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,57
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,82
|
|Cumhuriyet
|5.276
|5.356
|1,00
|
|Tam
|5.252
|5.385
|5,81
|
|Yarım
|2.538
|2.605
|2,82
|
|Çeyrek
|1.273
|1.302
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|0,18
|
|B. Petrol
|88,53
|88,53
|1,02
|